Хочеш курити – плати більше. Нардеп просуває ідею створення вагонів для курців

Багато українців курить, і насправді не так складно виділити для курців окремий вагон із покращеною системою вентиляції

В Україні могли б створити спеціальні вагони для пасажирів-курців з вищою вартістю квитків — для цього потрібне внутрішнє рішення "Укрзалізниці". Про це "Телеграфу" розповів нардеп Максим Бужанський.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Про найкращого президента України, надії на мир та загрози Дніпру: бліц-інтерв’ю з депутатом Бужанським

Політик зауважив, що багато українців курять звичайні та електронні сигарети, і відмова від куріння під час поїздки створює дискомфорт для курця, як і присутність курця у вагоні створює дискомфорт для людей, які не палять.

Яка складність — створити на поїзді окремий вагон для курців, обладнаний більш потужною системою вентиляції, і, відповідно, з більш високою вартістю квитка? Мені здається, це була б цілком розумна сервісна послуга, яка дозволила б уникати ситуацій, коли курці змушені курити в тамбурах поїздів, відчуваючи незручність, дискомфорт і піддаючись ризику штрафу. У нас є вагони для жінок, люди їздять. Чому не можна виділити вагон для тих, хто курить, мені не зрозуміло Максим Бужанський

За словами Бужанського, немає жодних серйозних перешкод на шляху до створення вагонів для курців в Україні: " Це можна було б вирішити внутрішнім рішенням УЗ . Звичайно, є вимоги пожежної безпеки. Але ви, як курець, бачили як це відбувається зараз — пожежонебезпечніше нікуди, непогашені недопалки летять кудись вниз і це дуже дивно. Мені здається, при бажанні дійсно можна піти назустріч громадянам, а у нас величезна частина населення, і я в тому числі, на жаль, курять, в цьому немає ніякої складності".

Довідка. Паління в поїздах "Укрзалізниці" заборонено відповідно до правил "Перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" (Пункт 7.17 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 943 від 09.09.2009).

Куріння у вагонах, зокрема в тамбурах приміських поїздів, а також у поїздах місцевого та далекого сполучення поза спеціально відведеними місцями, карається штрафом у розмірі 85–340 гривень або попередженням. Також заборонено паління на шляху прямування поїздів, на території вокзалів, станцій, у метрополітені.

Нагадаємо, раніше Бужанський розповідав "Телеграфу", коли в Україні може бути припинення вогню.