Хочешь курить — плати больше. Нардеп продвигает идею создания вагонов для курильщиков

Много украинцев курит, и на самом деле не так сложно выделить для курильщиков отдельный вагон с улучшенной системой вентиляции

В Украине могли бы создать специальные вагоны для курящих пассажиров с более высокой стоимостью билетов — для этого нужно внутреннее решение "Укрзализныци". Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп Максим Бужанский.

Полный текст интервью читайте по ссылке: О лучшем президенте Украины в истории, надеждах на мир и угрозах Днепру: блиц-интервью с депутатом Бужанским

Политик заметил, что много украинцев курят обычные и электронные сигареты, и отказ от курения во время поездки создает дискомфорт для курильщика, как и присутствие курильщика в вагоне создает дискомфорт для людей некурящих.

Какая сложность — создать на состав отдельный вагон для курящих, оборудованный более мощной системой вентиляции, и, соответственно, с более высокой стоимостью билета? Мне кажется, это была бы вполне разумная сервисная услуга, которая позволила бы избегать ситуаций, когда курильщики вынуждены курить в тамбурах поездов, испытывая неловкость, неудобство и подвергаясь риску штрафа. У нас есть вагоны для женщин, люди ездят. Почему нельзя выделить вагон для тех, кто курит, мне не понятно Максим Бужанский

По словам Бужанского, нет никаких серьезных преград на пути к созданию вагонов для курящих в Украине: " Это можно было бы решить внутренним решением УЗ . Конечно, есть требования пожаробезопасности. Но вы, как курильщик, видели как это происходит сейчас — пожароопаснее некуда, непотушенные окурки летят куда-то вниз и это очень странная история. Мне кажется, при желании пойти действительно навстречу гражданам, а у нас огромная часть населения, и я, в том числе, к сожалению, курят, в этом нет никакой сложности".

Справка. Курение в поездах "Укрзализныци" запрещено в соответствии с правилами "Перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" (Пункт 7.17 раздела 7 в редакции Приказа Министерства транспорта и связи N943 от 09.09.2009).

Курение в вагонах, в том числе в тамбурах пригородных поездов, а также в поездах местного и дальнего сообщения вне специально отведенных мест, карается штрафом в размере 85–340 гривен или предупреждением. Также запрещено курение на пути следования поездов, на территории вокзалов, станций, в метрополитене.

Напомним, ранее Бужанский рассказывал "Телеграфу", когда в Украине может быть прекращение огня.