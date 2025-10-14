"Є надія, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій": бліцінтерв’ю з Бужанським

Нардеп розповів, як ставиться до інсайдів про швидкий мир, а також прокоментував гострі слова Наталії Піпи на свою адресу

"Телеграф" продовжує серію бліцінтерв'ю із народними депутатами України. Про те, як живе парламент із середини, раніше "Телеграфу" розповіла народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа. У тому ж інтерв’ю вона зізналася, що серед усіх парламентаріїв найважче їй дається робота з Максимом Бужанським.

На цей раз ми провели бліцінтерв'ю з депутатом Максимом Бужанським, щоб розібратися, як він сам оцінює заяву Наталії Піпи, чи вірить в інсайди Юлії Тимошенко про швидкий мир і що думає про кар’єру мера Дніпра.

Ключові тези інтерв’ю:

"Я взагалі не високої думки про народну депутатку Наталю Піпу"

"Коронавірус та війна перекреслили ідеї, злети, кар’єри багатьох депутатів"

"Буде краще, якщо мери не будуть залучені до політики країни"

"У Трампа розв’язалися руки, його авторитет після того, як він "замирив" Близький Схід, злетів на недосяжну висоту"

У ході бліцінтерв'ю ваша колега по парламенту Наталя Піпа заявила, що хоча їй з багатьма депутатами непросто порозумітися, але "важче, напевно, працювати з Максимом Бужанським". Цікавить ваша думка щодо такої оцінки

— Я взагалі не високої думки щодо народної депутатки Наталі Піпи. Знайти зі мною спільну мову депутатці Піпі заважає її комплекс неповноцінності. Мені з усіма дуже просто порозумітися, коли я цього хочу. І людям дуже просто порозумітися зі мною.

Проблема депутатки Піпи в тому, що одна частина її ініціатив є прямо антиконституційними. А друга частина – відверто печерні. Якщо вона думає, що я байдуже дивитимусь на її спроби дискримінувати наших громадян, самостверджуватись за рахунок цькування когось, то їй буде важко порозумітися як зі мною, так і з депутатами, які мене підтримують.

Назвіть топ-3 найефективніших та найменш ефективних, на вашу думку, депутатів парламенту

— Найефективніші депутати цього скликання, в контексті їхньої комплексної політики, (хоча я іноді не згоден з жодним ні з другим), — це голова фінансового комітету Данило Гетманцев і голова антикорупційного комітету Анастасія Радина. Хоча часто сваримося з нею, але відмовити їй у ефективності не можна.

Данило Гетманцев

Анастасія Радина

У цьому скликанні все склалося "на руку" Володимиру В’ятровичу: і завдяки загальному тренду, і завдяки наполегливості Європейської солідарності, яка, як опозиція, була максимально ефективною. Величезним авторитетом і повагою користується Григорій Мамка, чиє слово має велике значення, коли йдеться про реформи правоохоронної та антикорупційної систем.

Григорій Мамка

Але загалом коронавірус і війна перекреслили ідеї, злети, кар’єри багатьох депутатів, не давши їм розкритися. З шести років Рада п’ять робила те, що була вимушена, а не те, що хотіла робити.

Юлія Тимошенко поділилася інсайдом, що кінець війни близький. Ви раніше заявляли в коментарі "Телеграфу", що дійсно знати про процес може вкрай обмежене коло осіб. Але, можливо, за місяць усе змінилося. Як ви оцінюєте такі інсайди зараз?

У багатьох народних депутатів і в політичних важкоатлетів, таких як Юлія Тимошенко, і в менш високопоставлених — останнім часом з’являються інсайди щодо параметрів закінчення війни. Єдине залишається питання — наскільки їм можна вірити, адже попереднє інсайди про ситуацію на полі бою не виправдалися.

Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі.

Тим більше, що ми бачили тріумфальний успіх Трампа у Газі. Обидві сторони і ХАМАС, і Ізраїль оголосили про закінчення війни. Ізраїльські заручники звільнені, Ізраїль вивів війська із Сектору Газа та випустив палестинців. По-перше, у Трампа розв’язалися руки, по-друге, його авторитет після того, як він "замирив" Близький Схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців.

Якби зараз оголосили вибори, ви вирішили б повертатися до парламенту рідним округом у Дніпрі чи за списком якоїсь політсили?

— Війна триває, і зараз я перебуваю за 108 кілометрів від супротивника, що наступає. Тож останнє, про що я думаю — про політичні кар’єри. Але я маю переконання і принципи, які поділяє, як мінімум, половина країни. Я готовий відстоювати інтереси виборців і надалі. Ба більше, мені здається, що прифронтові території півдня і сходу країни, які найбільше постраждали від війни, потребують особливого ставлення та особливої уваги у майбутньому парламенті.

Щодо політичних сил та округів — нинішня виборча система не передбачає більше мажоритарки. Я не знаю, яку модель ВР сформулює для наступних спецвиборів. Їх не можна вважати ні черговими, ні позачерговими. Це може бути партійно-мажоритарна система, як у 2019 році, але зараз про це рано міркувати. Головне завдання зараз – закінчити війну, зберегти людей, економіку, енергетику та територію.

Велика частина наших читачів у Дніпрі. Чи маєте ви мерські амбіції в контексті виборів Дніпра?

— Для тих, хто розуміє, ясно і так, а для тих, хто не розуміє, скажу: мені здається і для міст, і для громадян і для країни, буде краще, якщо мери не будуть залучені до політики країни, а зможуть займатися спокійно господарськими питаннями, не маючи потреби орієнтуватися на ту чи іншу політсилу, а політичними питаннями будуть займатися люди.

Є політичні питання, принципи, за якими житиме наша країна. Це питання суверенітету, і йдеться не лише про війну, а й про умови наших європейських партнерів та осіб, які підказують їм, що нав’язати. Це питання Конституції, захисту прав громадян, законності. Мені було б важливіше зараз займатися цими питаннями, ніж господарськими питаннями, якими має займатись мер Дніпра.