В УЗ виправдовуються за безкоштовні 3000 км - українці відповідають влучними мемами

Багато хто вважає рішення популістичним

Анонсована президентом України Володимиром Зеленським програма безкоштовних подорожей потягами "Укрзалізниці" УЗ-3000 викликала нерозуміння, адже під час війни гроші потрібні на інше. В УЗ намагаються пояснити сенс ініціативи, а українці критикують та роблять меми.

Що треба знати:

Зеленський заявив, що кожен українець зможе безкоштовно проїхати поїздами до 3000 км

Українці неоднозначно сприйняли ініціативу — хтось критикує, хтось висміює

В УЗ виправдовуються, що програма діятиме в період низького попиту на поїздки

Програма УЗ-3000 діятиме лише коли попит на подорожі низький

Заступник голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook написав, що програма "УЗ-3000" діятиме в місяці низького попиту, коли у поїздах лишається багато пустих місць. Натомість у свята чи канікули, коли попит на поїздки високий, програма не діятиме. Це нібито дасть змогу уникнути додаткових видатків.

Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні, в понеділок 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000. Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи, Сергій Лещенко

Він додав, що саме періоди низької завантаженості поїздів пропонуються для втілення програми УЗ-3000. Охочі зможуть поїхати безплатно в ці періоди.

Чому ідея УЗ-3000 не на часі — думка фахівчині

Блогер, інженер шляхів сполучення, спеціаліст у галузі транспортної інфраструктури Анна Мінюкова розкритикувала ідею безкоштовного перевезення "Укрзалізницею". Вона зазначила, що ідея про безкоштовні 3 тисячі км проїзду залізницею належить безпосередньо керівництву УЗ. Воно запропонувало її президенту. Проте зрозуміти мету програми важко.

Зараз, пише Мінюкова, через незахищеність залізничної інфраструктури виникли великі проблеми з вантажними перевезеннями. Немає ні термінів доставки, ні швидкості — бізнес не може нічого планувати.

Щоб не перевантажувати контактну мережу, між тяговими підстанціями діють обмеження: інтервал руху вантажних поїздів зараз не менше двох годин. Раніше жодних обмежень не було, інтервал складав, умовно, 30 хвилин.

Скоро просто не залишитись чим їздити. Нам планомірно вибивають тягові підстанції, локомотиви, тепловози, руйнуються депо й колії. Це на додачу до проблем, які існували ще до повномасштабного вторгнення. І замість того, щоб вкладати кошти у захист і відновлення інфраструктури, уряд разом із менеджерами УЗ пропонують українцям безкоштовні поїздки. Чим не перемога?, — іронізує Мінюкова

Вона додала, що ці безплатні поїздки ляжуть на операційні витрати УЗ, адже держава наперед грошей не виділяє. Тобто в результаті цей "банкет" буде забезпечено за рахунок вантажовідправників. Як потім будуть компенсуватися ці кошти та скільки це буде коштувати бюджету — питання відкриті.

Ідею безкоштовних подорожей поїздами розкритикував народний депутат Ярослав Железняк. В коментарях він нагадав, що ініціатива буде оплачена грошима платників податків та назвав її "провальне політичне популістичне рішення". Лещенко перейшов на образи.

За рахунок моїх податків оплачується твоя бездарна робота в парламенті, — відповів Лещенко Железняку

Українці роблять меми

Багато українців сприйняли ініціативу як популізм. На думку людей, гроші потрібніші на інше — укріплення обороноздатності, житло для ВПО, допомогу пораненим. В мережі з'явилися меми про безплатні поїздки.

Раніше "Телеграф" публікував смішні меми та приколи про початок робочого тижня. На більшості з них зображені котики.