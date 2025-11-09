Що робити з хризантемою восени: 4 важливі кроки

Хризантеми радують цвітінням до глибокої осені, але напередодні морозів необхідно правильно про них подбати. Інакше є ризик, що наступного року ці квіти пропадуть.

Осінь — час хризантем. Коли навколо жовтіє і опадає листя, стоїть негода і виникають сумні думки, тільки хризантеми своїм яскравим цвітінням піднімають настрій і створюють атмосферу свята.

Що робити з хризантемою восени? Нічого! Нехай цвіте до морозів, викликаючи масу позитивних емоцій. Але з першими заморозками слід провести низку операцій:

Обрізати на рівні 5-10 см від землі. Злегка підгорнути, розсипавши навколо кущів добрива (калімагнезія або сульфат калію 50 грамів на квадратний метр плюс суперфосфат 30-40 грамів на квадратний метр). Злегка підгорнути землю до основи квітів, це перший етап утеплення. Зверху вкрити або хвойним лапником, або соломою, або спанбондом. Просто сухе листя також підійде.

Усього 4 кроки. Це просто, швидко, зате наступного року ви знову зможете помилуватися балом хризантем.

Хризантеми – радість осені. На фото мультифлора Джакуліна Пінк

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка пряність захистить ваші тюльпани. Адже часто цибулини тюльпанів, особливо голландські нові сорти, виявляються з’їденими ще до того, як встигнуть хоч раз порадувати цвітінням.