Що посіяти на городі пізньої осені — опис культур та точні терміни

Подивіться насіння і трав, і овочів, і навіть квітів — їх ось-ось можна буде садити

Пізня осінь — саме час, щоб розпочати підзимовий посів. Якщо все зробити вчасно і правильно, у новому сезоні ви збиратимете з грядок смачні та корисні овочі, причому значно раніше в порівнянні зі звичайним посівом.

Що треба знати про посів овочів пізньої осені:

Можна заощадити та вибрати найдешевші сорти

Щоб гарантувати хороший результат, сійте вдвічі більше, ніж ви це робите зазвичай

Не поспішайте, щоб насіння не прокинулося в землі раніше часу

Коли сіяти овочі пізньої осені

Все залежить від регіону, оскільки холод приходить не до всіх однаково. Зазвичай це листопад місяць, коли фіксуються перші заморозки. Насіння потрібно покласти в холодну землю, прикрити ґрунтом, забезпечивши їм затишну зимівлю до весни. За цей час насіння насичується вологою в очікуванні сприятливої температури, і як тільки вона настає, ґрунт прогрівається і з’являються сходи.

Поспішати з підзимовим посівом не слід, оскільки є ризик передчасного пробудження насіння, після чого воно замерзне взимку.

Ще є час вибрати і купити потрібне насіння

Що можна посіяти під зиму

Морква — вибираєте сорти раннього терміну дозрівання. Якщо вибрати пізні сорти, при поворотних весняних заморозках є ризик, що вони підуть у стрілки, а сам коренеплід стане жорстким і малоїстівним.

Редиска — ще одна популярна культура для посіву пізньої осені. Знову варто порекомендувати вибирати ранні сорти з аналогічної причини: щоб редиска не почала стрілкуватися.

Зелені культури, які легко самі насіваються та добре ростуть зі стратифікацією (тобто після витримки при знижених температурах). Це кріп, шпинат, листова гірчиця, щавель, коренева та листова петрушка.

Різна цибуля: батун, шніт, порей, шалот.

Лікарські трави: собача кропива, лофант, ромашка, материнка та ін. Це і чай, і аромат, і краса на вашій ділянці.

До речі, про красу: багато квітів також слід посіяти саме пізно восени. Це і декоративні ромашки, а також адоніс (горицвіт), примула, аквілегія, віола (братки), люпин і навіть чорнобривці. У цей список слід включити космею, волошку та незабудку.

Із завершенням минулого сезону майже одразу починається новий, чи не так? Отже, у вас ще є час, щоб вибрати насіння та підготувати грядку.

Із завершенням минулого сезону майже одразу починається новий, чи не так? Отже, у вас ще є час, щоб вибрати насіння та підготувати грядку.