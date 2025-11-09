Что делать с хризантемой осенью: 4 важных шага

Хризантемы радуют цветением до глубокой осени, но накануне наступления морозов необходимо правильно о них позаботиться. Иначе есть риск, что в следующем году эти цветы пропадут.

Осень — время хризантем. Когда кругом желтеют и опадают листья, стоит ненастье и возникают грустные мысли, только хризантемы своим ярким цветением поднимают настроение и создают атмосферу праздника.

Что делать с хризантемой осенью? Ничего! Пусть цветут до самых морозов, вызывая массу положительных эмоций. Но с первыми заморозками следует провести ряд операций:

Обрезать на уровне 5- 10 см от земли. Слегка окучить, рассыпав вокруг кустов удобрения (калимагнезия или сульфат калия 50 грамм на квадратный метр плюс суперфосфат 30-40 грамм на квадратный метр). Слегка подгорнуть землю к основанию цветов, это первый этап утепления. Сверху укрыть или хвойным лапником, или соломой, или спанбондом. Просто сухие листья также подойдут.

Всего 4 шага. Это просто, быстро, зато на следующий год вы снова сможете полюбоваться на бал хризантем.

Хризантемы — радость осени. На фото мультифлора Джакулина Пинк

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая пряность защитит ваши тюльпаны. Ведь часто луковицы тюльпанов, особенно голландские новые сорта, оказываются съеденными еще до того как успеют хоть раз порадовать цветением.