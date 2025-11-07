Чи може собака завагітніти від кота. Ветеринар дав відповідь

Одвічне питання, на яке є проста відповідь

Домашні тварини, кішки та собаки давно стали не просто вихованцями, а й справжніми членами сім’ї. Їхня дружба, спільні ігри та кумедні звички нерідко викликають посмішку у господарів. Однак іноді сусідство цих різних за природою тварин породжує несподівані міфи.

Одне з найпоширеніших і цікавих питань багатьох людей звучить так: "Чи може собака завагітніти від кота?". "Телеграф" розбирався, чи можливо це.

Чи може собака завагітніти від кішки

Ні, собака не може завагітніти від кота — це біологічно неможливо. І навпаки — кішки так само не можуть завагітніти від собак, кажуть фахівці у виданні Catster.

Ветеринар Афіна Гаффуд стверджує, що кішки та собаки, можливо, живуть в одному домі та гріють наші серця, але вони точно не мають спільних романтичних інтересів. Їхні ритуали залицяння зовсім різні.

Собаки більш прямолінійні, а кішки, скажімо так, трохи загадковіші. Це як порівнювати яблука з апельсинами. Так що, якщо ви сподіваєтеся на потомство "щенят-кошенят", ви потрапили не за адресою.

Фото: freepik

Біологічно це неможливо. ДНК кішок і собак настільки різняться, що сперматозоїд собаки не здатний запліднити яйцеклітину кішки. І той факт, що в природі ніколи не існувало гібридів кішки та собаки, лише підтверджує це.

Деякі звички пухнастих вихованців досі залишаються загадкою. Раніше "Телеграф" писав, навіщо коти влаштовують забіг після відвідин лотка.