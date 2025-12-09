Популярна кава майже вдвічі дешевше: у якому супермаркеті її шукати (фото)

Коли найкращий час купувати каву по акції в "АТБ"

У мережі "АТБ" запустили значні знижки на каву. Дві різні марки продукції подешевшали майже вдвічі.

Що саме потрапило під акцію та які марки вигідніше брати, написав "Телеграф". У телеграм-каналі "MSUa | Акції та знижки супермаркетів" опублікували повний список пропозицій, які діятимуть у період з 10 до 16 грудня, і саме кава стане однією з найкращих покупок цього тижня.

Знижки в "АТБ" з 10 по 16 грудня 2025

Найпомітніші знижки стосуються продукції "Jacobs".

За 95 грамів розчинної кави покупці заплатять 193,90 гривень замість 329,0 гривень;

покупці заплатять замість 280 грамів меленої кави коштуватимуть 399,90 гривень замість 681,70 гривень;

коштуватимуть замість 230 грамів меленої кави будуть продаватись за 179,90 гривень , тоді як нині ціна складає 306,90 гривень;

будуть продаватись за , тоді як нині ціна складає А 450 грамів кавового напою можна буде взяти за 156,90 гривень замість 266,90 гривень.

Не менш цікаві пропозиції стосуються і бренду "Чорна карта":

120 г розчинної кави з 10 по 16 грудня коштуватимуть 153,90 грн замість 256,60 грн;

з 10 по 16 грудня коштуватимуть замість За 250 г розчинної кави доведеться заплатити 319,70 грн , хоча попередня ціна — 532,90 грн;

доведеться заплатити , хоча попередня ціна — 230 г меленої "Арабіки" продаватимуться за 135,70 грн замість 226,40 грн.

