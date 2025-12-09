Популярный кофе почти вдвое дешевле: в каком супермаркете его искать (фото)
Когда лучше всего покупать кофе по акции в "АТБ"
В сети "АТБ" запустили значительные скидки на кофе. Две разные марки продукции подешевели почти вдвое.
Что именно попало под акцию и какие марки выгоднее брать, написал "Телеграф". В телеграм-канале "MSUa | Акции и скидки супермаркетов" опубликовали полный список предложений, которые будут действовать в период с 10 по 16 декабря, и именно кофе станет одной из лучших покупок на этой неделе.
Самые заметные скидки касаются продукции "Jacobs":
- За 95 граммов растворимого кофе покупатели заплатят 193,90 гривны вместо 329,0 гривны;
- 280 граммов молотого кофе будут стоить 399,90 гривны вместо 681,70 гривны;
- 230 граммов молотого кофе будут продаваться по 179,90 гривны, тогда как сейчас цена составляет 306,90 гривен;
- А 450 граммов кофейного напитка можно будет взять за 156,90 гривны вместо 266,90 гривны.
Не менее интересные предложения касаются и бренда "Черная карта":
- 120 г растворимого кофе с 10 по 16 декабря будут стоить 153,90 грн вместо 256,60 грн;
- За 250 г растворимого кофе придется заплатить 319,70 грн, хотя предыдущая цена — 532,90 грн;
- 230 г молотой "Арабики" будут продаваться за 135,70 грн вместо 226,40 грн.
