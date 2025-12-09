Популярный кофе почти вдвое дешевле: в каком супермаркете его искать (фото)

Когда лучше всего покупать кофе по акции в "АТБ"

В сети "АТБ" запустили значительные скидки на кофе. Две разные марки продукции подешевели почти вдвое.

Что именно попало под акцию и какие марки выгоднее брать, написал "Телеграф". В телеграм-канале "MSUa | Акции и скидки супермаркетов" опубликовали полный список предложений, которые будут действовать в период с 10 по 16 декабря, и именно кофе станет одной из лучших покупок на этой неделе.

Скидки в "АТБ" с 10 по 16 декабря 2025 года

Самые заметные скидки касаются продукции "Jacobs":

За 95 граммов растворимого кофе покупатели заплатят 193,90 гривны вместо 329,0 гривны ;

покупатели заплатят вместо ; 280 граммов молотого кофе будут стоить 399,90 гривны вместо 681,70 гривны ;

будут стоить вместо ; 230 граммов молотого кофе будут продаваться по 179,90 гривны , тогда как сейчас цена составляет 306,90 гривен ;

будут продаваться по , тогда как сейчас цена составляет ; А 450 граммов кофейного напитка можно будет взять за 156,90 гривны вместо 266,90 гривны.

Не менее интересные предложения касаются и бренда "Черная карта":

120 г растворимого кофе с 10 по 16 декабря будут стоить 153,90 грн вместо 256,60 грн ;

с 10 по 16 декабря будут стоить вместо ; За 250 г растворимого кофе придется заплатить 319,70 грн , хотя предыдущая цена — 532,90 грн ;

придется заплатить , хотя предыдущая цена — ; 230 г молотой "Арабики" будут продаваться за 135,70 грн вместо 226,40 грн.

