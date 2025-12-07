Ціни на картоплю, м’ясо та "молочку": що чекає на українців через відключення електроенергії
Блекаути вплинуть на вартість різних продуктів нерівномірно
Внаслідок масованого повітряного удару в ніч на суботу, 7 грудня, в Україні посилилися відключення електроенергії. Світло відсутнє по 7 годин поспіль, тоді як включають його в кращому випадку на 3-4 години.
Експерти розповіли "Телеграфу", як блекаути позначаться на ціні харчових продуктів, у тому числі овочів, і чи стане відсутність світла причиною їхнього подорожчання.
Оксана Руженкова, експерт Світового банку розвитку плодоовочівництва прогнозує, що картопля, якщо і подорожчає, то незначно.
"Пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони та активно імпортує овочі", – зазначила вона.
Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що якщо світло вимикатимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути 30%. Втім, на його думку, це стосується переважно молочної продукції та м’яса, які потребують постійного охолодження.
Картопля менш уразлива до блекаутів, адже її можна зберігати без постійного використання електрики. Головне – підтримувати потрібну температуру у сховищах, а для цього генератори використовують епізодично.
Раніше ми писали, що вартість риби в Україні залишається доволі стабільною, дорожчає лише скумбрія. Однак є сенс зробити запас риби до зимових свят.