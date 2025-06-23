5 речей, які купують всі, а користуються 1 раз. На чому можна значно зекономити

Є список речей, які купуються і використовуються всього раз в рік чи навіть довше

Зекономити коштів можна на будь-чому, зокрема на електротехніці, одязі тощо, якщо перед покупкою подумати, чи дійсно ви будете цим користуватись. Адже у кожного з нас є такі речі, які ми купуємо з ентузіазмом, але потім вони майже одразу втрачають свою актуальність і просто припадають пилом.

"Телеграф" навів п’ять найпоширеніших прикладів покупок, без яких можна обійтися. Серед них не тільки одяг "на знижці".

Що є у списку

Блендери

Купуються з ідеєю готувати корисні смузі чи домашні соуси, але після кількох спроб блендер зазвичай ховається у шафу.

Сушарки для овочів та фруктів

Це може бути гарна "інвестиція" в здоровий спосіб життя, але процес сушіння займає багато часу, тож часто сушарка працює лише кілька разів.

Одяг "на знижці"

Приваблива ціна змушує купити кілька речей, які ніби й потрібні. Проте виявляється, що ці речі або не підходять за розміром, або не вписуються в стиль, і вони швидко зникають у шафі.

Абонементи в спортзал

Усі хочуть бути в формі й купують абонементи на пів року чи рік вперед. Але, на жаль, мотивованість часто зникає після першого тижня, і абонемент перетворюється на недешевий квиток до зали, який просто "згорає".

Гаджети-новинки

Щороку, а той і менше, на ринку з'являються новинки — розумні годинники, фітнес-браслети чи інші девайси. Але до них швидко втрачається інтерес, особливо якщо вони виявляються незручними або їх функції не відповідають очікуванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які звички витягують з гаманців значні суми щодня.