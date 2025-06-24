Без цукерок на касі можна зекономити кругленьку суму: як підтримати власний гаманець

Більшість витрачає свої кошти на імпульсивні покупки

Зібрати кошти можна, якщо слідкувати за своїм бюджетом і не купувати те, що вам не потрібне або здається дрібницею — маленька шоколадка, батончик чи жувальна гумка біля каси.

Ця "дрібниця" часто обходиться вам у кругленьку суму, передає "Телеграф". Продавці знають, що імпульсивні покупки — сильна зброя, особливо коли людина втомлена або просто стоїть в черзі. Саме тому біля кас розміщують солодощі, які легко "вскочать" у кошик.

Уявімо ситуацію, коли ви кидаєте в кошик батончик, маленькі серветки, драже, які знаходяться біля каси й коштують від 20 гривень. Якщо це відбувається тричі на тиждень, коли ви ходите за продуктами, то це вже 240 гривень на місяць, або майже 3000 гривень на рік.

А якщо поєднати ці шоколадки, вафлі чи інші солодощі з кавою "на ходу", то виявиться, що значна частина бюджету йде "у повітря".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 5 речей, які купують всі, а користуються 1 раз. Серед них є не тільки одяг "на знижці" або непотрібна техніка у квартиру чи будинок.