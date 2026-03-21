Дешево і без барвників: як фантастично оформити яйця до Великодня і здивувати всіх
Ви будете здивовані наскільки це просто
Великдень в Україні 12 квітня. До цього свята господині та господарі печуть паски, фарбують красиво яйця і кожен робить це по-особливому, як ось наприклад у Грузії. Хтось надає перевагу традиційному лушпинню цибулі, а хтось шукає сучасні та креативні методи, щоб зробити святковий стіл справжнім витвором мистецтва.
Користувачка Тредс поділилася лайфхаком, як прикрасити яйця. На це не треба багато витрачатися, а ефект ви точно справите. Техніка поєднує в собі елементи декупажу та мерехтливі акценти, що створює вигляд дорогого дизайнерського декору за лічені хвилини.
Що вам знадобиться
- Відварені яйця (бажано білі для яскравішого малюнка);
- Паперові серветки з гарним принтом;
- Харчова фольга (для металевого блиску);
- Яєчний білок (виконує роль безпечного природного клею).
Як створити святковий шедевр
- Підготовка основи: Добре вимийте та зваріть яйця круто. Дайте їм повністю охолонути.
- Робота з декором: Відокремте верхній кольоровий шар серветки. Виріжте або обережно відірвіть фрагменти малюнка, які вам подобаються.
- Фіксація: Змастіть поверхню яйця білком. Прикладіть шматочок серветки та обережно розгладьте його пензликом, змоченим у білку, рухаючись від центру до країв.
- Додавання блиску: Повторіть процедуру з маленькими шматочками декоративної фольги, створюючи сяючі акценти між візерунками серветки.
- Фінал: Залиште яйця на 10-15 хвилин до повного висихання білка.
Такий метод не лише виглядає ефектно, але й є цілком безпечним, адже замість хімічного клею використовується звичайний білок.
