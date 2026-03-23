Фарбування яєць у вині до Великодня: українці показали реальний результат популярного тренду (фото)

Традиційно яйця на Великдень фарбують у лушпинні цибулі або за допомогою куркуми, однак існує й менш звичний спосіб — із використанням вина. У такому випадку шкаралупа отримує яскравий відтінок і вкривається мерехтливими кристалами.

Користувачі соцмережі "Тhreads" активно діляться своїм досвідом і фотографіями, чи вийшло домогтися такого результату.

Одна з учасниць обговорення, яка представилася технологом-виноробом і сомельє, пояснила природу ефекту. За її словами, блиск утворюється не через цукор, як дехто вважає, а завдяки винній кислоті, що кристалізується у так званий винний камінь. Саме ці кристали осідають на шкаралупі, створюючи ефект мерехтіння.

Ще одна дівчина також підтвердила ефект, який з’являється, якщо яйця зварити й залишити у вині.

Щоб досягти найкращого результату, яйця радять залишати у вині на ніч, як написала українка під постом. Важливу роль відіграє і вибір напою: дешевші вина дають більш коричневий відтінок, тоді як дорожчі — насичений фіолетовий. Найкраще підходять сухі вина. Такий спосіб не лише простий, а й додає святковому столу оригінальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пофарбувати яйця до Великодня у синій колір без хімікатів.