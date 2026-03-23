Покраска яиц в вине к Пасхе: украинцы продемонстрировали реальный результат популярного тренда (фото)

Традиционно яйца на Пасху окрашивают в луковой шелухе или с помощью куркумы, однако существует и менее привычный способ — с использованием вина. В этом случае скорлупа приобретает яркий оттенок и покрывается мерцающими кристаллами.

Пользователи социальной сети "Threads" активно делятся своим опытом и фотографиями, удалось ли добиться такого результата.

Одна из участниц дискуссии, представившаяся технологом-виноделом и сомелье, объяснила природу этого эффекта. По ее словам, блеск образуется не из-за сахара, как некоторые считают, а благодаря винной кислоте, которая кристаллизуется в так называемый винный камень. Именно эти кристаллы оседают на скорлупе, создавая эффект мерцания.

Еще одна девушка также подтвердила эффект, который появляется, если сварить яйца и оставить их в вине.

Чтобы добиться наилучшего результата, яйца рекомендуется оставить в вине на ночь, как написала украинка в комментарии к посту. Важную роль играет и выбор напитка: более дешевые вина дают более коричневый оттенок, тогда как более дорогие — насыщенный фиолетовый. Лучше всего подходят сухие вина. Такой способ не только прост, но и придает праздничному столу оригинальности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как покрасить пасхальные яйца в синий цвет без химикатов.