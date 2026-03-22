Річниця страшного теракту в Росії випала на 1488 день війни в Україні: чому це викликало меми

В цій даті угледіли таємний шифр

На неділю, 22 березня, припадає 1488 день повномасштабного вторгнення Росії та річниця теракту в підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Холл". В цій цифрі може відображатись символічне значення вказаних подій.

Українці виявили цікавий збіг в цих фактах та створили кілька мемів з цього приводу. Своєю творчістю діляться користувачі однієї з соцмереж.

На одному з мемів кадри з героєм телесеріалу "Друзі" Джої зі здивованим та дуже здивованим обличчям. З натяком, що такий збіг не випадковий.

"Річниця події в Крокус Сіті Холлі в Росії співпадає з 1488 днем повномасштабного вторгнення. Зет нумерологи:…Какіє іщо доказательства вам нада?", — йдеться в дописі.

Мем про 1488 день повномасштабної війни

На ще одному мемі зображено два скелети. Один з них випиває, а інший наповнює свій кухоль помістивши його між ребрами свого "партнера".

"1488-й день триденної спєцопєрациї. Як відчувається мати річницю "Крокуса" та 1488 день війни в одній даті", — зазначено в дописі.

Що означає 1488?

Число 1488 є комбінацією двох окремих елементів: 14 і 88, кожен з яких має своє окреме значення, але разом вони формують специфічний код у межах ультраправих, неонацистських та білих супрематичних рухів.

Число 14 походить з вислову, відомого як "14 слів", сформульованого неонацистським активістом Девідом Лейном. Повна фраза звучить так: "We must secure the existence of our people and a future for White children", що перекладається на українську: "Ми повинні забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей".

Число 88 є кодом ідентифікації з ідеями Адольфа Гітлера, де буква H є восьмою літерою латинського алфавіту. Отже, 88 може трактуватися як HH, що розшифровується як Heil Hitler ("Слава Гітлеру").

Останніми роками ці цифри стали частиною інтернет-культури, і часто меми будуються на тому, що ці цифри знаходять у випадкових місцях: на цінниках у магазинах, у номерах автобусів чи результатах математичних рівнянь. Гумор полягає в удаваній паніці або "викритті" змови там, де її немає.

Що сталось в "Крокус Сіті Холлі"

Як повідомляв "Телеграф", 22 березня 2024 року, в концертному залі Crocus City Hall відбувся теракт — декілька осіб у камуфляжі відкрили вогонь з автоматів по людях, які прийшли на концерт гурту "Пікнік". Після цього в будівлі почалася пожежа, яку довго не могли загасити. За результатами цих подій повідомлялось про понад 90 загиблих і більш ніж 100 постраждалих.

