Годовщина страшного теракта в России выпала на 1488 день войны в Украине: почему это вызвало мемы

В этой дате усмотрели тайный шифр

На воскресенье, 22 марта, приходится 1488 день полномасштабного вторжения России и годовщина теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". В этой цифре может отображаться символическое значение указанных событий.

Украинцы обнаружили интересное совпадение в этих фактах и создали несколько мемов по этому поводу. Своим творчеством делятся пользователи одной из соцсетей.

На одном из мемов кадры с героем телесериала "Друзья" Джоуи с удивленным и очень удивленным лицом. С намеком, что такое совпадение неслучайно.

"Годовщина события в Крокус Сити Холле в России совпадает с 1488 днем полномасштабного вторжения. Зет нумерологи: Какие еще доказательства вам надо?", — говорится в посте.

Мем о 1488 году полномасштабной войны

На еще одном меме изображены два скелета. Один из них выпивает, а другой наполняет свою кружку, поместив его между ребрами своего "партнера".

"1488-й день трехдневной спецоперации. Как чувствуется иметь годовщину "Крокуса" и 1488-й день войны в одной дате", — говорится в сообщении.

Что означает 1488?

Число 1488 представляет собой комбинацию двух отдельных элементов: 14 и 88, каждый из которых имеет свое особое значение, но вместе они формируют специфический код в пределах ультраправых, неонацистских и белых супрематических движений.

Число 14 происходит из выражения, известного как "14 слов", сформулированного неонацистским активистом Дэвидом Лейном. Полная фраза звучит следующим образом: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей".

Число 88 является кодом идентификации с идеями Адольфа Гитлера, где буква H является восьмой буквой латинского алфавита. Следовательно, 88 может трактоваться как HH, расшифровывающийся как Heil Hitler ("Слава Гитлеру").

В последние годы эти цифры стали частью интернет-культуры, и часто мемы строятся на том, что эти цифры находят в случайных местах: на ценниках в магазинах, номерах автобусов или результатах математических уравнений. Юмор заключается в мнимой панике или "разоблачении" заговора там, где его нет.

Что произошло в "Крокус Сити Холл"

Как сообщал "Телеграф", 22 марта 2024 года, в концертном зале Crocus City Hall произошел теракт — несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник". После этого в здании начался пожар, который долго не могли потушить. По результатам этих событий сообщалось о более 90 погибших и более 100 пострадавших.

