Трамп невдало пожартував на зустрічі з прем’єркою Японії. Українці вже наклепали мемів

Шпильку про Перл-Гарбор зрозуміли не всі

Зустріч американського лідера Дональда Трампа з прем'єркою Японії Санае Такаїчі вже стала приводом для мемів. Українці жартували не тільки про згадку операції на Перл-Гарбор.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про Трампа. Користувачам у мережі зустріч Такаїчі з президентом США нагадала візит українського лідера Володимира Зеленського до Вашингтона.

Адже подекуди від заяв Трампа вираз обличчя прем'єрки Японії різко змінювалось, як колись у Зеленського. При цьому гостя в Білому домі майже не коментувала шпильки американського лідера.

Меми про Трампа та прем'єрку Японії Такаїчі

Меми про Трампа та прем'єрку Японії Такаїчі

Були й меми про те, що фактично Трамп хотів заручитись допомогою Японії у війні з Іраном, аби зменшити витрати США. Проте їхня розмова не виглядала вдалою, хоч не перейшла у сварку, як було з президентом України.

Меми про Трампа та прем'єрку Японії Такаїчі

Меми про Трампа та прем'єрку Японії Такаїчі

До слова, абсурдні жарти та заяви Трампа також висміюють в мережі, вважаючи, що він часто дозволяє собі зайве. Адже переконаний, що немає того, хто заперечить його волі.

Меми про Трампа та прем'єрку Японії Такаїчі

Найбільш невдалою в розмові лідера США та Японії вважають його жарт про Перл-Гарбор. Трамп згадав, як 7 грудня 1941 року японська авіація завдала раптового удару по військово-морській базі США.

Що передувало

Відповідаючи на запитання про відсутність попередження союзників щодо операції проти Ірану, Трамп пояснив це необхідністю ефекту несподіванки.

"Ми нікому про це не казали, бо хотіли несподіванки", – заявив він.

Звертаючись до японського журналіста, Трамп жартома згадав події 1941 року: "А хто знає про несподіванки краще за Японію? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор, га?".

Прем’єр-міністерка Японії Такаїчі публічно не коментувала ці слова, але її реакція на слова була красномовною. Вона підняла брови та напружено посміхнулася.

