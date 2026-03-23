"Додаток" чи "застосунок"? Українці сваряться, як правильно казати - під "вогонь" потрапив і відомий письменник

У тлумачному словнику є чітка відповідь

У Threads розгорівся справжній скандал через помилку в одній з книжок видавництва "Бородатий Тамарин". Адже там є слово "додаток", яке обурило користувачів.

Так один з читачів роману "Колонія" українського письменника Макса Кідрука з циклу "Нові темні віки" наголосив, що в українській немає слова "додаток", а є "застосунок". "Телеграф" вирішив з'ясувати, як же правильно казати українською.

"Та ну який "додаток"? Ну письменники, то мають трохи викупати. А редактори, куди дивляться? Не вистачає ще електрохарчування", — йдеться у повідомленні.

У коментарях думка користувачів щодо того "додаток" чи "застосунок" розділилась. Хтось казав, що обидва слова є правильними, а хтось підтримував виключно другий варіант. Люди писали:

"Додаток" — це прямий переклад слова "приложение" без будь-якого контексту. Англійське слово "application" має інший корінь і інше значення. Ніякого стосунку до додавання воно не має.

Додаток абсолютно легітимне в айті слово, попустіться.

Наче можна і додаток, і застосунок.

То як правильно: додаток чи застосунок

Чимало філологів та мовознавців сходяться в одному, що "додаток" — це калька з російської, яку слід уникати. Правильно казати "застосунок", адже з англійської "application (app)" — програми, які застосовують, а не додають. "Додаток" вважають дослівним неправильним перекладом російського "приложение".

Як правльно українською: застосунок чи додаток.

Зауважимо, що за даними тлумачного словника, "застосунок" — прикладна чи користувацька програма, яка дає змогу вирішувати прикладні задачі користувача, а "додаток" — це або другорядний член речення, або те, що додається, служить доповненням до чого-небудь.

