Росіяни ніколи не зрозуміють цієї фрази: чому так кажуть українці

Барвистість робить українську мову унікальною

Українська мова є однією з найобразніших та метафоричних. У ній багато яскравих розмовних виразів, які передають стан чи емоцію не безпосередньо, а через живу, майже візуальну картинку. Один з таких — "дюдя в кишені свистить".

"Телеграф" вирішив розповісти, що означає цей фразеологізм, який може збагатити вашу лексику. На перший погляд, він звучить дивно, але за ним стоїть цілком конкретний зміст та цікава мовна логіка.

Фраза "дюдя в кишені свистить" використовується, коли йдеться про повну відсутність грошей. Нею описують ситуацію, коли в людини буквально порожні кишені — не просто мало коштів, а зовсім нічого. У російській мові найближчі аналоги — "ни гроша за душой" чи "в кармане пусто".

Ключовим елементом виразу є слово "дюдя". Дюдя (наголос на ю) – це іменник жіночого роду. Його використовують для визначення сильного морозу, холоднечі, переважно у розмовах з дітьми. У закарпатському діалекті використовують також похідні від слова "дюдя": дюдяний — холодний, дюдяно — холодно.

Друга частина висловлювання — "в кишені свистить" — посилює цей образ. Свист асоціюється із порожнім простором, через який проходить вітер. Таким чином, вся конструкція працює як метафора: кишеня настільки порожня, що в ній ніби дуже холодно, гуляє вітер і чути свист.

Зазвичай вираз вживається у розмовній мові, часто з легкою іронією чи самоіронією. Наприклад: "Після відпустки в мене дюдя в кишені свистить. У такому контексті він звучить не як скарга, а як живий, яскравий опис ситуації.

Цей фразеологізм використав Іван Нечуй-Левицький у "Бурлачці":

"В неї були таки самі цікаві тітки, як і в Ястшембського; вони випитали в жидків, що у Ястшембського в кишені свистить дюдя, й повезли Броніславу назад з України на Волинь".

Цікаво, що такі образи характерні саме для української мовної традиції, де навіть повсякденні речі часто описуються через метафори, пов’язані зі звуками, природними явищами чи побутовими деталями. Саме завдяки таким виразам мова зберігає свою промовистість і легко передає відтінки настрою.

