"Застосунок" или "додаток"? Украинцы ссорятся, как правильно говорить – под "огонь" попал и известный писатель

В толковом словаре есть четкий ответ

В Threads разгорелся настоящий скандал из-за ошибки в одной из книг издательства "Бородатый Тамарин". Так как там есть слово "додаток", которое возмутило пользователей.

Так один из читателей романа "Колония" украинского писателя Макса Кидрука из цикла "Новые темные века" подчеркнул, что в украинском нет слова "додаток", а есть "застосунок". "Телеграф" решил выяснить, как же правильно говорить на украинском.

"Та ну какой "додаток"? Ну писатели должны немного выкупать. А редакторы, куда смотрят? Не хватает еще электропитания", — говорится в сообщении.

В комментариях мнение пользователей относительно того "застосунок" или "додаток" разделилось. Кто-то говорил, что оба слова правильные, а кто-то поддерживал исключительно первый вариант. Люди писали:

"Додаток" — это прямой перевод слова "приложение" без всякого контекста. Английское слово "application" имеет другой корень и другое значение. Никакого отношения к добавлению оно не имеет.

"Додаток" абсолютно легитимное в айти слово, попуститесь.

Вроде бы можно и "додаток", и "застосунок".

Как правильно: додаток или застосунок

Многие филологи и языковеды сходятся в одном, что "додаток" — это калька с русского, которой следует избегать. Правильно говорить "застосунок", ведь с английского "application (app)" — программы, которые используют, а не добавляют. "Додаток" считают дословным неправильным переводом русского "приложения".

Как правильно на украинском: застосунок или додаток.

Заметим, что по данным толкового словаря, "застосунок" — прикладная или пользовательская программа, позволяющая решать прикладные задачи пользователя, а "додаток" — это либо второстепенный член предложения, либо прилагаемое, что служит дополнением к чему-либо.

