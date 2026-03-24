Самокаси з’явилися не для зручності покупців: маркетолог розповів справжню причину їхнього масового впровадження

Є відразу кілька причин, чому клієнтам дали можливість робити покупки самостійно

Каси самообслуговування додають зручності у супермаркетах. Проте їхня поява спочатку мала іншу причину.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

За його словами, однією із причин появи самокас є те, що власники перестали хотіти продавати на касових зонах.

"На самокаси теж намагаються ставити товари, але там набагато менше місця", — сказав Поліщук.

А глобально каси самообслуговування – це відповідь на велику кризу персоналу.

"Ми просто не можемо працювати з такою кількістю людей. Відповідно, якщо ти хочеш, щоб люди не стояли в чергах і не накопичували негатив, ти даєш їм цей сервіс", — додав експерт.

