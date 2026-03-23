"3 за ціною 2" — це не завжди економія: маркетолог назвав причини для знижки

Супермаркети добре знають і використовують більшість психологічних прийомів, що допомагають збільшувати продажі

Акції "3 за ціною 2" не завжди означають реальну вигоду для покупця — за ними можуть стояти різні причини, про які більшість людей навіть не задумується.

За словами експерта з маркетингу роздрібної торгівлі Володимира Поліщука, такі пропозиції часто використовують не лише для залучення клієнтів, а й для розв'язання конкретних задач магазину.

Як пояснює Поліщук, насправді існує щонайменше десяток мотивів, чому магазини запускають подібні пропозиції. Серед них — необхідність швидко реалізувати товар із коротким терміном придатності, особливо у відділах кулінарії. За його словами, саме такі продукти часто отримують знижки наприкінці дня, коли часу на їх продаж залишається обмаль. Водночас у споживачів нерідко виникає підозра: якщо товар продають дешевше, можливо, з ним щось не так — і в окремих випадках це справді відповідає дійсності.

Як супермаркети змушують купувати більше

У супермаркетах шлях покупця зазвичай спланований заздалегідь. Відвідувачів спеціально проводять через відділи зі свіжими продуктами, після чого вони змушені пройти майже весь торговий зал і лише наприкінці дістаються до хліба та кас. У результаті покупці бачать більше товарів і частіше роблять спонтанні покупки, навіть якщо не планували цього. Саме тому полиці в глибині магазину зазвичай заповнені краще, ніж на вході.

