Самокассы появились не для удобства покупателей: маркетолог рассказал истинную причину их массового внедрения

Есть сразу несколько причин, почему клиентам дали возможность делать покупки самостоятельно

Кассы самообслуживания добавляют удобства в супермаркетах. Однако их появление изначально имело другую причину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговле Владимир Полищук.

По его словам, одной из причин появления самокасс является то, что владельцы перестали хотеть продавать на кассовых зонах.

"На самокассы тоже пытаются ставить товары, но там гораздо меньше места", — сказал Полищук.

А глобально кассы самообслуживания – это ответ на большой кризис персонала.

"Мы просто не можем работать с таким количеством людей. Соответственно, если ты хочешь, чтобы люди не стояли в очередях и не копили негатив, ты даешь им этот сервис", — добавил эксперт.

