Курйоз у супермаркеті: в Україні виставили паски за ціною машини, як пояснили (фото)

У торговельній мережі пояснили комічну вартість

На сайті одного з українських магазинів з’явилася незвичайна ціна на великодню випічку. При цьому паска виглядає цілком звичайною — без золота, діамантів та інших "преміальних" доповнень.

На фото із сайту Auchan можна побачити дві паски, кожна з яких коштує по 99 999 гривень. Однак у цьому випадку є один важливий нюанс, про який у цьому матеріалі розповідає "Телеграф".

Ціни на паски. Скріншот: Auchan

Варто відзначити, що за такі гроші можна придбати iPhone 17 Pro Maх, 5-8 місяців оплати оренди квартири або навіть автомобіль.

Наприклад, смартфон обійдеться навіть дешевше – 89 999 гривень.

Ціна на iPhone 17 Pro Maх. Скріншот: Фокстрот

Оренда квартир у Києві:

Якщо брати середню ціну (17 000 грн.): 5,8 місяця

Якщо брати бюджетний варіант (12 000 грн.): 8 місяців оренди

Якщо брати дорожчий сегмент (20 000 грн): 5 місяців

Які вживані авто можна купити на ці гроші:

Daewoo Lanos/Sens (2004–2012 рр.)

ZAZ Sens/ЗАЗ Ланос

Volkswagen Golf IV/Polo — б/в з пробігом 200-300 тис. км

Renault Logan/Clio

Skoda Fabia/Octavia

"Телеграф" зв’язався з онлайн-підтримкою "Ашана" та з’ясував, чому указна саме така ціна.

"Там нижче написано, що цей товар не можна зараз буде доправити, тому що це ціна інтернет-магазину, а на складі в інтернет-магазині товар поки що відсутній, але має бути найближчим часом поставка, тому така ціна тимчасово встановлена", — сказано в повідомленні.

Відповідь онлайн-підтримки "Ашана" "Телеграфу"

Таким чином, мова, швидше за все, йде про технічну особливість відображення ціни. Коли продукт з’явиться на складі і його можна буде замовити, буде встановлена ціна на товар.

