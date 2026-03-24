Нетипова посуха відступає: названо дату, коли в Україну нарешті прийдуть довгоочікувані дощі

Середня температура першого весняного місяця на 3° перевищувала кліматичну норму

Погода в березні в Україні була дуже посушливою і кількість опадів була значно меншою за місячну норму. Проте все зміниться в останні дні місяця.

Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, цьогорічний березень за кількістю сонячних годин вдвічі перевищує норму. А з опадами за цей період картина склалася протилежна — випало менше 1 мм дощу або лише 5% місячної норми. Середня температура першого весняного місяця на 3 ° перевищує кліматичну норму.

Однак у період 26-30 березня ясну погоду витіснить хмарність, а дощі нагадають про себе.

"Температура вночі 2–7° тепла, вдень — цілих 14–19°. Середньодобова температура стрімко підвищиться до 11°, а це вже значення другої половини квітня", — сказав Постригань.

Карта синоптичних процесів в Україні

