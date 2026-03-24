Нетипичная засуха отступает: названа дата, когда в Украину наконец придут долгожданные дожди

Средняя температура первого весеннего месяца на 3° превышала климатическую норму

Погода в марте в Украине была весьма засушливой и количество осадков было сильно меньше месячной нормы. Однако все изменится в последние дни месяца.

Об этом рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, нынешний март по количеству солнечных часов вдвое превышает норму. А с осадками за этот же период картина сложилась противоположная — выпало менее 1 мм дождя или только 5% месячной нормы. Средняя температура первого весеннего месяца на 3° превышает климатическую норму.

Однако в период 26-30 марта ясную погоду вытеснит облачность, а дожди наконец-то напомнят о себе.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем — до 14–19° тепла. Среднесуточная температура стремительно повысится до 11°, а это уже значение второй половины апреля", — сказал Пострыгань.

Карта синоптических процессов в Украине

