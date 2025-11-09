Чи існує відпустка у президента України: ШІ дав несподівану відповідь

Діяльність глави держави не регулюється трудовим законодавством

Президент України Володимир Зеленський на своїй посаді веде перемовини з міжнародними партнерами, підписує закони та визначає напрямки діяльності ЗСУ. Під час воєнного стану в Україні він не може брати щорічну оплачувану відпустку, оскільки його посада вимагає постійної присутності.

Що треба знати:

Президент України не вважається державним службовцем

Немає окремого закону, який регламентує відпустки президента

Глава держави у мирний час може делегувати повноваження

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Chat GPT, чи передбачена для президента України відпустка у мирний час.

Чи має президент України відпустку

Президент України не має класичної відпустки, але може скористатися правом на відпочинок. Окремого закону, який регулює відпустку президента, немає. Глава держави не працює за трудовим договором, адже не є найманим працівником, тому на нього не поширюється Кодекс законів про працю. Президент обіймає найвищу державну посаду, на яку його обирає народ на загальних виборах.

Діяльність президента регулюється Конституцією України та Законом "Про статус президента України". Немає законів, які б визначали тривалість чи порядок надання президенту відпустки. Однак Конституція дозволяє президенту на певний час покладати його обов’язки на іншу особу. Умовою є те, що глава держави тимчасово не може виконувати свої обов'язки через відпочинок, лікування, відрядження.

ОПУ, фото з мережі

Строки відпустки президент самостійно визначає, видавши відповідний указ. Перший указ стосуються надання собі відпустки, а другий — про тимчасове покладення обов’язків на прем’єр-міністра. Якщо прем’єра немає, тоді обов'язки накладаються на голову ВР.

Минулі президенти України брали офіційні відпустки. Наприклад, другий, третій і четвертий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович під час відпустки часто відпочивали у Криму.

Дача Януковича в Криму, фото з мережі

Чинний президент України Володимир Зеленський, зокрема, у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. Про це писав журналіст Сергій Руденко. У період із 31 грудня 2019 року до 2 січня 2020 року Зеленський відпочивав в Буковелі. 2-9 січня глава держави провів відпустку в Омані, під час якої жив у п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Зеленський у Буковелі, фото з його інстаграм-сторінки

З 19 по 29 липня президент відпочивав на "дачі Хрущова" у Херсонській області. А у вересні 2020 року він перебував у санаторному комплексі "Деренівська Купіль".

В умовах воєнного стану президент України не має права на відпустку. Глава держави є верховним головнокомандувачем Збройних сил України, а також займається питаннями національної безпеки та керівництва державою. У цей період президент не може делегувати свої повноваження іншій посадовій особі.

