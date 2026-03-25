Києву приготуватись? У Раді розповіли, коли чекають від Міноборони пропозицій щодо мобілізації

Обговорення нововведень мають початися вже у квітні

Міністерство оборони розробляє пропозиції, які мають зменшити конфлікти під час мобілізації. Зокрема хочуть усунути нерівність — коли у селах мобілізують більшість чоловіків, а у великих містах, наприклад в Києві, картина зовсім інакша.

Про це та не тільки у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський:

Пропозиції міноборони також мають зняти звинувачення щодо порушення прав людини з боку ТЦК, каже нардеп. Перші напрацювання мають бути вже у квітні — після цього їх винесуть на детальне обговорення.

Федір Веніславський

За словами Веніславського, військові, які повертаються з фронту на лікування, дуже гостро відчувають різницю між двома світами. За їхніми словами, існує відчуття "двох паралельних реальностей": одна — пов’язана з війною, інша — з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним, — резюмував Веніславський

