Киеву приготовиться? В Раде рассказали, когда ждут от Минобороны предложений по мобилизации

Обсуждение нововведений должно начаться уже в апреле

Министерство обороны разрабатывает предложения, которые должны снизить конфликты во время мобилизации. В частности, хотят устранить неравенство — когда в селах мобилизуют большинство мужчин, а в больших городах, например в Киеве, картина совсем иная.

Об этом и не только в блиц интервью "Телеграфу" рассказал нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Предложения минобороны также должны снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК, говорит нардеп. Первые наработки должны быть уже в апреле – после этого их вынесут на подробное обсуждение.

Федор Вениславский

По словам Вениславского, военные, которые возвращаются с фронта на лечение, очень остро ощущают разницу между двумя мирами. По их словам, существует ощущение "двух параллельных реальностей": одна — связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не массовое.

Поэтому над этим всем работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым, — резюмировал Вениславский.

Напомним, ранее появилась информация, что в Киеве ужесточают контроль за уклонением от мобилизации.