Питання не в поведінці: чому мобілізованим обмежують дзвінки

У ТЦК пояснили, як мобільні телефони можуть нанести шкоди

В Україні військовозобовʼязаним можуть обмежувати дзвінки по мобільному телефону. Це пов'язано з питаннями безпеки та протидії ворожій розвідці.

Про це повідомляють журналісти видання Texty.org.ua, які поспілкувалися з військовослужбовцем одного з ТЦК. Зокрема, обмеження на використання зв'язку безпосередньо у військових локаціях пояснюють загрозою російських обстрілів.

"Росіяни знають, де розміщені навчальні центри. Якщо з однієї точки десь у лісі одночасно буде багато мобільних дзвінків, вони одразу вичислять і запустять ракету", — пояснює співрозмовник видання.

Водночас в Україні у військовозобов'язаних, яких затримують через перебування в розшуку, у деяких випадках можуть одразу або на вході до будівлі ТЦК вилучати мобільні телефони. Військовий зазначає, що затримані військовозобовʼязані нібито починають викликати поліцію через "незаконне утримання". Є також випадки, коли хтось із затриманих викликає швидку допомогу. Чоловік додає, що щоразу, як вона приїжджає, мусить офіційно отримати документ, чому не госпіталізувала людину. За його словами, у таких ситуаціях працівники ТЦК мають доводити, що виклик був безпідставним.

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