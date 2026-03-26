Тотальные "облавы" на доходы: украинцев предупредили о жестких налоговых проверках и назвали причину

Тем, кто не декларировал доходы, будет непросто

Налоговые проверки для украинцев могут участиться уже в ближайшее время. Причина — новые возможности отслеживания ранее остававшихся без внимания доходов.

Управляющий партнер юридической компании "Winner", адвокат Игорь Ясько прогнозирует рост количества проверок с применением массового, фактически "облавного" подхода, передает " Телеграф ".

Главной причиной называют повышение цифровой прозрачности: налоговая получает больше данных через онлайн-платформы и банковские операции.

В зоне риска оказываются, прежде всего, те, кто раньше не декларировал свои доходы, как отметил адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса Gracers Анатолий Сивоздрав. Именно такие случаи становятся основополагающим основанием для проверок и последующих требований объяснений со стороны органов контроля.

Статистика по количеству осуществленных службой налоговых документальных проверок налогоплательщиков

По словам директора департамента налогообложения физических лиц ГНС Владимира Кизима, в 2025 году ГНС значительно активизировала проверки физических лиц: их количество выросло на 52,8% — с 6,3 тысяч в 2024 году до 9,6 тысяч. В то же время, суммы доначисленных налогов вместе со штрафами и пеней увеличились на 27,4% — с 1,1 млрд до 1,4 млрд гривен.

Резкий рост объясняют завершением моратория на проверки, действовавший до декабря 2023 года. До этого налоговая фактически не проводила плановые проверки граждан. Теперь контроль усилился, и только через год объемы начислений существенно выросли.

При этом около 18% доначисленных сумм — это штрафы и пеня, то есть финансовые санкции за нарушение налогового законодательства.

