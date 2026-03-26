Собор архангела Гавриїла. Що не можна робити 26 березня, щоб не втратити ангельський захист

У велике свято потрібно уникати не тільки домашніх справ

Відразу після Благовіщення 2026, за новим церковним стилем 26 березня відзначається свято Собору архангела Гавриїла.

Згідно з церковними традиціями, Архангел Гавриїл посідає особливе місце в історії порятунку людства: саме він сповістив Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя. На згадку про цю подію встановлено свято — Собор Архангела Гавриїла, день особливого шанування святого.

Вважається, що цього дня молитви до святого звучать особливо сильно — їх підносять з проханнями про захист, добрі новини, духовну стійкість та зцілення. За традицією саме 26 березня сприятливо розпочинати нові справи, особливо пов’язані з духовним розвитком, навчанням чи сімейним життям. Архангел Гавриїл підтримує щирі наміри та добрі вчинки.

Народні прикмети 26 березня

Ясна та тепла погода на Гавриїла обіцяє ранню та погожу весну.

Північний вітер вважається провісником прохолодної весни.

Якщо на березах багато соку — літо очікується дощовим.

Грім 26 березня віщує різке похолодання.

Що не можна робити 26 березня

Займатися генеральним прибиранням, ремонтом, пранням або важкою фізичною працею. Цей час краще присвятити молитві та сім’ї.

Відмовляти у допомозі. Якщо проігнорувати прохання того, хто потребує, можна самому зіткнутися з нуждою.

Давати у борг або самому позичати, а також робити великі покупки — це може призвести до фінансових втрат.

Викидати їжу, особливо хліб, цього дня — до бідності.

Починати нові справи. Почата на Гавриїла справа може "застопоритися" або принести невдачу.

У кого іменини 26 березня

Сьогодні іменини відзначає Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна та Лариса.

Також 26 березня рекомендується уникати сварок, грубих слів та пліток. У 2026 році цей день припадає на Великий піст, тому бажано утриматися від м’яса, молочних продуктів та алкоголю.