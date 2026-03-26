Собор архангела Гавриїла. Що не можна робити 26 березня, щоб не втратити ангельський захист
У велике свято потрібно уникати не тільки домашніх справ
Відразу після Благовіщення 2026, за новим церковним стилем 26 березня відзначається свято Собору архангела Гавриїла.
Згідно з церковними традиціями, Архангел Гавриїл посідає особливе місце в історії порятунку людства: саме він сповістив Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя. На згадку про цю подію встановлено свято — Собор Архангела Гавриїла, день особливого шанування святого.
Вважається, що цього дня молитви до святого звучать особливо сильно — їх підносять з проханнями про захист, добрі новини, духовну стійкість та зцілення. За традицією саме 26 березня сприятливо розпочинати нові справи, особливо пов’язані з духовним розвитком, навчанням чи сімейним життям. Архангел Гавриїл підтримує щирі наміри та добрі вчинки.
Народні прикмети 26 березня
- Ясна та тепла погода на Гавриїла обіцяє ранню та погожу весну.
- Північний вітер вважається провісником прохолодної весни.
- Якщо на березах багато соку — літо очікується дощовим.
- Грім 26 березня віщує різке похолодання.
Що не можна робити 26 березня
- Займатися генеральним прибиранням, ремонтом, пранням або важкою фізичною працею. Цей час краще присвятити молитві та сім’ї.
- Відмовляти у допомозі. Якщо проігнорувати прохання того, хто потребує, можна самому зіткнутися з нуждою.
- Давати у борг або самому позичати, а також робити великі покупки — це може призвести до фінансових втрат.
- Викидати їжу, особливо хліб, цього дня — до бідності.
- Починати нові справи. Почата на Гавриїла справа може "застопоритися" або принести невдачу.
У кого іменини 26 березня
Сьогодні іменини відзначає Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна та Лариса.
Також 26 березня рекомендується уникати сварок, грубих слів та пліток. У 2026 році цей день припадає на Великий піст, тому бажано утриматися від м’яса, молочних продуктів та алкоголю.