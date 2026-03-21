Це виглядає як з ресторану. Українка показала, як прикрасити паску без зайвих витрат (відео)

Хитрий спосіб зробити троянду з масла, яка здивує гостей

Великдень цього року буде раннім — свято у православних та греко-католиків відзначається 12 квітня, тому час би вже задуматися над наповненням та оформленням святкового кошика. Сьогодні у тренди повертається незвичайний декор — витончені троянди із вершкового масла.

Секретом створення такої краси поділилася кулінарна блогерка Юлія в instagram. Такі вершкові троянди виглядають настільки естетично, що здатні перетворити звичайний набір продуктів у справжній витвір мистецтва.

Поради для ідеального результату

Для створення квітів краще підходить домашнє масло, проте можна використовувати і якісний магазинний продукт із жирністю не менше 82%. Такі масляні прикраси зручно готувати заздалегідь, зберігаючи в холодильнику до самого свята. Щоб троянда не втратила форму під час освячення у церкві, варто на 10-15 хвилин покласти її в морозильну камеру перед виходом із дому та подавати у невеликій креманці.

Як зробити масляну троянду своїми руками

Процес створення декору напрочуд простий і не вимагає спеціальних інструментів:

Розріжте брусок холодного масла на три рівні частини. Обережно обріжте кожну частину з чотирьох сторін, згладжуючи гострі кути. Наріжте масло на максимально тонкі слайси. Візьміть 5-6 слайсів, викладіть їх у рядок один на одного (з невеликим напуском), підігніть краї навпіл і обережно поверніть у рулон. Поступово додавайте інші пелюстки по колу, доки квітка не стане пишною. Для ефекту "живої" квітки краї пелюсток можна злегка присипати паприкою.

Паску також можна покрити традиційною білковою глазур’ю. Якщо хочеться чогось оригінальнішого, спробуйте сучасний варіант на основі маршмелоу: така глазур не кришиться і не липне до рук.