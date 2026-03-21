Це виглядає як з ресторану. Українка показала, як прикрасити паску без зайвих витрат (відео)
Хитрий спосіб зробити троянду з масла, яка здивує гостей
Великдень цього року буде раннім — свято у православних та греко-католиків відзначається 12 квітня, тому час би вже задуматися над наповненням та оформленням святкового кошика. Сьогодні у тренди повертається незвичайний декор — витончені троянди із вершкового масла.
Секретом створення такої краси поділилася кулінарна блогерка Юлія в instagram. Такі вершкові троянди виглядають настільки естетично, що здатні перетворити звичайний набір продуктів у справжній витвір мистецтва.
Поради для ідеального результату
Для створення квітів краще підходить домашнє масло, проте можна використовувати і якісний магазинний продукт із жирністю не менше 82%. Такі масляні прикраси зручно готувати заздалегідь, зберігаючи в холодильнику до самого свята. Щоб троянда не втратила форму під час освячення у церкві, варто на 10-15 хвилин покласти її в морозильну камеру перед виходом із дому та подавати у невеликій креманці.
Як зробити масляну троянду своїми руками
Процес створення декору напрочуд простий і не вимагає спеціальних інструментів:
- Розріжте брусок холодного масла на три рівні частини.
- Обережно обріжте кожну частину з чотирьох сторін, згладжуючи гострі кути.
- Наріжте масло на максимально тонкі слайси.
- Візьміть 5-6 слайсів, викладіть їх у рядок один на одного (з невеликим напуском), підігніть краї навпіл і обережно поверніть у рулон.
- Поступово додавайте інші пелюстки по колу, доки квітка не стане пишною.
- Для ефекту "живої" квітки краї пелюсток можна злегка присипати паприкою.
Паску також можна покрити традиційною білковою глазур’ю. Якщо хочеться чогось оригінальнішого, спробуйте сучасний варіант на основі маршмелоу: така глазур не кришиться і не липне до рук.