Собор архангела Гавриила. Что нельзя делать 26 марта, чтобы не потерять ангельскую защиту

В великий праздник нужно избегать не только домашние хлопоты

Сразу после Благовещения 2026, по новому церковному стилю 26 марта отмечается праздник Собора архангела Гавриила.

Согласно церковным традициям, Архангел Гавриил занимает особое место в истории спасения человечества: именно он возвестил Деве Марии радостную весть о рождении Спасителя. В память об этом событии установлен праздник — Собор Архангела Гавриила, день особого почитания святого.

Считается, что в этот день молитвы к святому звучат особенно сильно — их возносят с просьбами о защите, благих новостях, духовной стойкости и исцелении. По традиции именно 26 марта благоприятно начинать новые дела, особенно связанные с духовным развитием, обучением или семейной жизнью. Архангел Гавриил поддерживает искренние намерения и добрые поступки.

Народные приметы 26 марта

Ясная и теплая погода на Гавриила обещает раннюю и погожую весну.

Северный ветер считается предвестником прохладной весны.

Если на березах уже много сока — лето ожидается дождливым.

Гром 26 марта предвещает резкое похолодание.

Что нельзя делать 26 марта

Заниматься генеральной уборкой, ремонтом, стиркой или тяжелым физическим трудом. Это время лучше посвятить молитве и семье.

Отказывать в помощи. Если проигнорировать просьбу нуждающегося, можно самому столкнуться с нуждой.

Давать или брать в долг, а также совершать крупные покупки — это может привести к финансовым потерям.

Выкидывать еду, особенно хлеб, в этот день — к бедности.

Начинать новые дела. Начатое на Гавриила дело может "застопориться" или принести неудачу.

У кого именины 26 марта

Сегодня именины отмечает Василий, Гавриил, Степан, Алла, Анна и Лариса.

Также 26 марта рекомендуется избегать ссор, грубых слов и сплетен. В 2026 году этот день приходится на Великий пост, поэтому желательно воздержаться от мяса, молочных продуктов и алкоголя.