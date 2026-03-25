За часів Януковича перейменували лише одне місто: його назвали на честь подруги Ганді

У історію це місто увійшло ще й стартом всесоюзних перегонів за результатом

Ще до масштабної хвилі декомунізації в Україні повертали містам історичні назви, та процес цей був дуже повільний. Наприклад, за каденції президента-втікача Віктора Януковича назву змінили лише одне місто — Ірмино.

Це місто знаходиться на наразі окупованій території Луганської області. Його назву змінили у 2010 році рішенням Верховної Ради на прохання Луганської облради. Цікаво, що назва походить від жіночого імені Ірма, тож українською мовою мала б мати форму "Ірмине".

Місцева громада також проголосувала за назву Ірмино на референдумі. Попередня назва — "Теплогірськ" не подобалась більшості населення. Загалом у місті жили майже 11 тисяч людей.

Стара стелла "Теплогірськ"

Нова стела з назвою Ірміно/ novynarnia.com

На честь кого назвали Ірмино

Основна версія походження назви пов'язана із реальною історичною постаттю — Ірмою Манціарлі (уродженою Ірмінгардою Лютер), дружиною гірничого інженера Степана Манціарлі, який наприкінці ХІХ століття розпочав промислову розробку вугілля в цьому регіоні. Вони одружились у Харкові, Ірма була молодша за чоловіка на 22 роки.

З Харкова родина переїхала до Франції, де Ірма розкрила свій потенціал. Вона була студенткою "Висшої школи практичних досліджень", вивчала санскрит, історію та релігію Індії. Багато подорожувала — відвідала Індію, Цейлон, Японію, Корею, Китай, Палестинк, Сирію. Написала книгу про свої мандрівки. Серед її друзів були Махатма Ганді, Микола та Олена Реріх, Джідду Крішнамурті та інші. Вона також була відомою меценаткою та діячкою теософської спільноти.

«Бхагавад-гіта», перекладена з англійської та санскриту А. А. Каменською та І. В. де Манціарлі 1914 р.

Її чоловік, Степан Манціарлі де Деллінесті в цей час розвивав видобувну промисловість в Російській імперії. Перейменування селища та рудника на Ірмінський майже збігається в часі з народженням його первістки Ірмою Манціарлі в Харкові.

Люди тут жили і до цього

Перше поселення тут заснували ще 1808 року — село Петрівка. Село розвивалось і об'єдналось із сусіднім — Дмитрівкою. З 1898 року тут діяла Ірмінська кам'яновугільна рудня з робочим селищем при ньому. За часів СРСР підприємства з видобутку вапняку та шахти активно працювали. З 1936 року вважається містом та має станцію "Теплогірськ". Цікаво, що назвою міста "Теплогірськ" став тільки у 1977 році.

Ірмінський рудник в 1930-х/ miningwiki.ru

Місто відоме тим, що сам на шахті "Центральная-Ирмино" Олексій Стаханов встановив свій рекорд, що поклав початок стаханівському руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше відоме місто, пов'язане зі Стахановим. Зараз воно називається Кадіївка, але ще кількадесят років тому мало його ім'я.