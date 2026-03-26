Ви переплачуєте: чи варто купувати цей девайс для авто, або вигідніше взяти в оренду

Така техніка з нормальною потужністю коштує тисячі гривень, хоча скористатися нею можна за копійки

Не всі необхідні речі варто купувати — деякі простіше і зручніше буде взяти в оренду. До таких можна зарахувати, наприклад, пилосос для машини.

Для повноцінного прибирання всередині автомобіля необхідний пристрій потужністю понад 6 кПа. Для розуміння: до 3-4 кПа — слабкий, майже як іграшковий, впорається тільки з пилом, 6 кПа і вище — може прибрати пісок, крихти, шерсть, а ось 8-10 кПа і більше — потужний майже як пилосос для будинку.

Отже, пилосос для машини з нормальною потужністю коштуватиме 3 тисячі гривень. При цьому використовуються ним, як правило, не так часто. А тому оренда чи разове використання виявляється раціональнішим рішенням.

Вартість пилососу для авто. Скріншот: Allo

Ціна на оренду автопилососу на автомийці

Таким чином, пилосос можна взяти в оренду на мийках самообслуговування. Загалом за 100-200 гривень є можливість скористатися потужним пилососом. При тому, якщо річ потрібна рідко, дешевше та зручніше платити за використання, а не за володіння. Це знижує витрати та позбавляє зберігання та обслуговування.

Порівняння оренди та купівлі автопилососу

Отже, якщо користуватися автомобільним пилососом не дуже часто (до кількох разів на місяць), то можна заощадити приблизно 1000–1500 грн на рік, не купуючи його.

