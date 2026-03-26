Вы переплачиваете: стоит ли покупать этот девайс для авто или выгоднее взять в аренду

Такая техника с нормальной мощностью стоит тысячи гривен, хотя воспользоваться ею можно за копейки

Далеко не все необходимые вещи стоит покупать — некоторые проще и удобнее будет взять в аренду. К таким можно отнести, например, пылесос для машины.

Для полноценной уборки внутри автомобиля необходимо устройство мощностью более 6 кПа. Для понимания: до 3–4 кПа — слабый, почти как игрушечный, справится только с пылью, 6 кПа и выше — может убрать песок, крошки, шерсть, а вот 8–10 кПа и больше — мощный, почти как пылесос для дома.

Итак, пылесос для машины с нормальной мощностью обойдется от 3 тысяч гривен. При этом используются им, как правило, не так уж и часто. А потому аренда или разовое использование оказывается более рациональным решением.

Стоимость пылесоса для авто. Скриншот: Allo

Цена на аренду автопылесоса на автомойке

Таким образом, пылесос можно взять в аренду на мойках самообслуживания. Всего за 100-200 гривен есть возможность воспользоваться мощным пылесосом. При том, если вещь нужна редко, дешевле и удобнее платить за использование, а не за владение. Это снижает расходы и избавляет от хранения и обслуживания.

Сравнение аренды и покупки автопылесоса

Итого, если пользоваться автомобильным пылесосом не слишком часто (до нескольких раз в месяц), то можно сэкономить примерно 1000–1500 грн в год, не покупая его.

