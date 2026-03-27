Погода не порадует Днепр на Вербное воскресенье: город ждет неделя дождей

Городу следует готовиться к затяжной непогоде

В Днепре в конце марта и начале апреля ожидается переменчивая и дождливая погода. Однако дневная температура будет стабильно держаться выше +13 градусов. Соответственно, праздник Вербного воскресенья пройдет под дождём.

Осадки могут задержаться на длительный период. По данным синоптиков из "Meteofor", дожди будут продолжаться на протяжении всей недели.

Таким образом, последние дни этой недели принесут горожанам преимущественно пасмурную погоду с периодическими дождями. Температура воздуха днём будет колебаться в пределах +13…+18 °C, а ночью опускаться до +9…+10 °C. Самым тёплым днём ожидается 29 марта.

Уже в начале апреля атмосферные фронты принесут затяжные осадки. С 30 марта по 5 апреля прогнозируются дожди различной интенсивности, хотя иногда солнце будет пробиваться из-за облаков. Дневная температура будет держаться стабильно на уровне +14…+16 °C, ночная — +8…+11 °C.

Что прогнозируют в других синоптических ресурсах

По прогнозу "Погода.Мета", в период с 27 по 29 марта сохранится теплая, но преимущественно облачная погода: днём столбики термометров поднимутся до +17 °C, а ночью — до +9 °C. Уже с 30 марта синоптики прогнозируют незначительное похолодание и местами осадки — температура снизится примерно до +7 °C днем и +6 °C ночью. Начало апреля также будет прохладным: с 1 по 4 число ожидается +5…+9 °C. На Вербное воскресенье прогнозируется небольшое потепление — до +13 °C днем и около +6 °C ночью.

Напомним, что Вербное воскресенье этого года будет 5 апреля.

