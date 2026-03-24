Літо посеред березня: у які регіони України прийде аномальне тепло до +19 градусів і коли

Синоптики попереджають про різкий погодний стрибок

Березень готує несподіваний погодний поворот — в Україні очікується різке потепління, яке суттєво перевищить норму для цієї пори року. Уже найближчими днями температура може наблизитися до літніх показників.

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, з 25 березня над теплими південними морями активізуються циклони, які впливатимуть і на погоду в Україні. Внаслідок цього більшість областей, зокрема Черкащина, опиняться в секторах теплого атмосферного повітря.

У нічні години температура повітря очікується на рівні +2…+7 градусів, тоді як удень стовпчики термометрів підійматимуться до +14…+19 градусів. Такі показники значно перевищують кліматичну норму для цього періоду та створюють відчуття майже літньої погоди.

Не всі згодні з цим прогнозом

Однак відомий синоптик Ігор Кібальчич прогнозує погіршення погодних умов до кінця цього місяця, передає "Телеграф". За словами синоптика, вже 27 березня на заході країни почнеться похолодання, яке до кінця місяця пошириться на всю Україну через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодного повітря з півночі Європи.

