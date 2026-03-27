Погода готовит сюрпризы на Вербное воскресенье: Харьков ждет серия тёплых, но дождливых дней

Зонтики в этот период точно пригодятся

В Харькове в конце марта-начале апреля ожидается переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, периоды кратковременного потепления будут чередоваться с дождями и облачностью. На Вербное воскресенье также прогнозируется влажная, но довольно теплая погода.

По данным "Meteofor", 27-29 марта в городе будет преобладать облачность, местами будут дожди. Температура днем будет постепенно расти от +12 до +18 °C, тогда как ночью будет колебаться от +7 до +8 °C.

Впрочем, с 30 марта погода снова изменится. В Харьков придут атмосферные фронты, которые принесут дожди различной интенсивности. Осадки прогнозируются 30-31 марта, а также 1, 3, 4 и 5 апреля. В то же время температура останется довольно комфортной: днем +14…+17 °C, ночью +8…+10 °C.

Наиболее благоприятным днем с прояснениями станет 2 апреля, когда ожидается до +17 °C без существенных осадков. В целом начало апреля в городе будет теплым, но влажным, поэтому жителям стоит быть готовыми к частым дождям и переменной облачности.

Когда в Украине празднуют Вербное воскресенье

Напомним, что праздник Вербного воскресенья придется на 5 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие регионы Украины придет аномальное тепло до +19 градусов и когда. Прогноз дал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.