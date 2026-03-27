Вербна неділя у Львові готує мокрий сюрприз: чого чекати від погоди

Теплі речі будуть не зайвими

Вербна неділю в Україні припадає на 5 квітня. Оскільки освячення гілочок традиційно відбувається як у суботу ввечері, так і впродовж неділі, мешканцям варто звернути увагу на примхливий весняний прогноз.

"Телеграф" розповість, якої погоди чекати львівʼянам на Вербну неділю. Ми зібрали прогноз трьох метеорологічних сайтів: Ventusky, Метеофор, Укргідрометцентр.

Що кажуть карти Ventusky

За даними погодних карт Ventusky, основний удар опадів припаде на суботу, 4 квітня. Карта опадів чітко вказує на дощовий фронт над Львівщиною в цей день. Проте вже у неділю, 5 квітня, циклон має відступити, тож безпосередньо у святковий день дощу не передбачається, що сприятиме комфортному відвідуванню літургій.

Що прогнозує "Метеофор"

Натомість ресурс МЕТЕОФОР налаштований щодо святкових вихідних менш оптимістично. Його синоптична модель обіцяє дощі протягом обох днів — і в суботу, і безпосередньо у неділю.

У суботу, 4 квітня, у Львові очікується невеликий дощ, проте день буде доволі теплим: повітря прогріється до +16°C вдень, а вночі температура опуститься до +4°C. На саму Вербну неділю, 5 квітня, стовпчики термометрів піднімуться ще вище — до +18°C вдень та +5°C вночі. Втім, попри високу температуру, ймовірність опадів, за даними цього ресурсу, залишатиметься високою протягом усього дня.

Укргідрометцентр обіцяє суху погоду

Державна синоптична служба — Укргідрометцентр — надає найбільш сприятливий прогноз для тих, хто планує відвідувати святкові богослужіння під відкритим небом. Наразі офіційне відомство не прогнозує жодних опадів на ці дати.

За даними державних метеорологів, температура повітря буде дещо скромнішою порівняно з приватними сервісами, але цілком комфортною для початку квітня. У суботу, 4 квітня, очікується мінлива хмарність із проясненнями; вдень термометри покажуть близько +13°C, а вночі — до +5°C. У неділю, 5 квітня, також буде сухо: вдень повітря прогріється до +12°C, проте ніч та ранок будуть прохолоднішими — близько +3°C.

