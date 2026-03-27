Вербное воскресенье во Львове готовит мокрый сюрприз: чего ждать от погоды

Теплые вещи будут не лишними

Вербное воскресенье в Украине приходится на 5 апреля. Поскольку освящение веточек традиционно происходит как в субботу вечером, так и в воскресенье, жителям стоит обратить внимание на капризный весенний прогноз.

"Телеграф" расскажет, какой погоды ждать львовянам Вербное воскресенье. Мы собрали прогноз трех метеорологических сайтов: Ventusky, Метеофор, Укргидрометцентр.

Что говорят карты Ventusky

По данным погодных карт Ventusky, основной удар осадков придется на субботу, 4 апреля. Карта осадков ясно указывает на дождливый фронт над Львовщиной в этот день. Однако уже в воскресенье, 5 апреля, циклон должен отступить, так что непосредственно в праздничный день дождя не предполагается, что будет способствовать комфортному посещению литургий.

Что прогнозирует "Метеофор"

В то же время ресурс МЕТЕОФОР настроен в отношении праздничных выходных менее оптимистично. Его синоптическая модель обещает дожди в течение обоих дней — и в субботу, и в воскресенье.

В субботу, 4 апреля, во Львове ожидается небольшой дождь, однако день будет теплым: воздух прогреется до +16°C днем, а ночью температура опустится до +4°C. На самое Вербное воскресенье, 5 апреля, столбики термометров поднимутся еще выше — до +18°C днем и +5°C ночью. Впрочем, несмотря на высокую температуру, вероятность осадков, по данным этого ресурса, будет оставаться высокой в течение всего дня.

Укргидрометцентр обещает сухую погоду

Государственная синоптическая служба — Укргидрометцентр — дает наиболее благоприятный прогноз для тех, кто планирует посещать праздничные богослужения под открытым небом. Пока официальное ведомство не прогнозирует никаких осадков на эти даты.

По данным государственных метеорологов, температура воздуха будет несколько скромнее по сравнению с частными сервисами, но вполне комфортной для начала апреля. В субботу, 4 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями; днем термометры покажут около +13°C, а ночью — до +5°C. В воскресенье, 5 апреля, также будет сухо: днем воздух прогреется до +12°C, однако ночь и утро будут прохладнее — около +3°C.

