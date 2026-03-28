Забудьте про цибулиння: як зробити "космічні" яйця на Великдень без барвників (фото)

Відтінок залежатиме від часу витримки

Наближається Великдень і одним із головних її символів є крашанки. Якщо вам не хочеться використовувати магазинні барвники, а цибулиння вже набридло, цей простий, але ефективний лайфхак саме для вас.

"Телеграф" розповів, як зробити "космічні" яйця. Для цього вам знадобиться лише чай каркаде.

Як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень

Для фарбування яєць чаєм каркаде найкраще використовувати білі яйця, тому що на них кольори проявляються яскравіше. Однак підсумковий відтінок залежатиме від часу перебування у розчині.

Візьміть 80-100 г сухого чаю каркаде залийте літром води в каструлі. Покладіть туди сирі яйця, додайте столову ложку солі, щоб шкаралупа не тріснула, і доведіть до кипіння. Варіть яйця разом із пелюстками 10 хвилин, після чого влийте одну-дві столові ложки 9% оцту, щоб він спрацював як закріплювач кольору.

Якщо хочете отримати ніжно-бузковий або сірувато-блакитний колір, залиште яйця в розчині на 5-10 хвилин. Якщо бажаєте синій колір, тоді на 30-60 хвилин.

Фарбування яєць у каркаде, Фото: threads.com

Яйця, залишені в розчині на 2-3 години, отримають графітовий відтінок, а якщо вони лежатимуть у ньому всю ніч, тоді вийдуть темно-синіми, майже чорними, з вираженим "космічним" ефектом.

Як пофарбувати яйця чаєм каркаде, Фото: threads.com

Важливий секрет: коли діставатимете яйця, не зчищайте пелюстки чаю і не тріть шкаралупу рушником. Свіжий шар фарби дуже м’який та легко змащується. Акуратно перекладіть яйця ложкою на паперовий рушник або решітку і дайте повністю висохнути. Саме в процесі висихання колір проявляється остаточно та закріплюється. Коли шкаралупа стане сухою, протріть кожне яйце ватним диском, змоченим у олії, щоб надати їм блиску.

Як незвичайно пофарбувати яйця, Фото: threads.com

