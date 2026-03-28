Забудьте про луковую шелуху: как сделать"космические" яйца на Пасху без красителей (фото)

Оттенок будет зависеть от времени выдержки

Близится Пасха и одним из главных ее символов являются крашенки. Если вам не хочется использовать магазинные красители, а луковая шелуха уже надоела, этот простой, но эффективный лайфхак для вас.

"Телеграф" рассказал, как сделать "космические" яйца. Для этого вам потребуется лишь чай каркаде.

Как необычно покрасить яйца на Пасху

Для окрашивания яиц чаем каркаде лучше всего использовать белые яйца, так как на них цвета проявляются ярче. Однако итоговый оттенок будет зависеть от времени нахождения в растворе.

Возьмите 80–100 граммов сухого чая каркаде, залейте литром воды в кастрюле. Положите туда же сырые яйца, добавьте столовую ложку соли, чтобы скорлупа не треснула, и доведите до кипения. Варите яйца вместе с лепестками 10 минут, после чего влейте одну-две столовые ложки 9% уксуса, чтобы он сработал как закрепитель цвета.

Если хотите получить нежно-сиреневый или серовато-голубой цвет, тогда оставьте яйца в растворе на 5–10 минут. Если хотите синий цвет, тогда на 30–60 минут.

Покраска яиц в каркаде, Фото: threads.com

Яйца, оставленные в растворе на 2-3 часа, получат графитовый оттенок, а если они будут лежать в нем всю ночь, тогда получатся темно-синими, почти черными, с выраженным "космическим" эффектом.

Как покрасить яйца чаем каркаде, Фото: threads.com

Важный секрет: когда будете доставать яйца, не счищайте прилипшие лепестки чая и не трите скорлупу полотенцем. Свежий слой краски очень мягкий и легко смазывается. Аккуратно переложите яйца ложкой на бумажное полотенце или решетку и дайте полностью высохнуть. Именно в процессе высыхания цвет проявляется окончательно и закрепляется. Когда скорлупа станет сухой, протрите каждое яйцо ватным диском, смоченным в растительном масле, чтобы придать им блеска.

Как необычно покрасить яйца, Фото: threads.com

