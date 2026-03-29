Не "Пасха" і не "з наступаючою". Як правильно вітатися українською у великодні свята

"Кулічу" також не місце на святковому українському столі

Попри важкі часи, українці готуються до відзначення Великодня, який у 2026 році припадає на 12 квітня. Це свято — чудовий привід не лише згуртуватися з родиною, а й остаточно позбутися мовних кальок.

"Телеграф" розповідає, як говорити про свято правильно та милозвучно.

Великдень, а не Пасха

Основна назва свята в українській мові — Великдень. Зверніть увагу на наголос при відмінюванні: правильно казати ВелИкодня, а не ВеликОдня. Слово "Пасха" також допустиме, але саме Великдень є питомою українською назвою.

Паска, а не "куліч"

Солодкий обрядовий хліб, який ми готуємо до свята, — це виключно паска. Забудьте про російське слово "куліч", йому не місце на українському столі.

Крашанки та писанки

Традиційні розмальовані яйця мають свої назви. При відмінюванні цих слів наголос зміщується на останній склад: милуємося крашанкАми та писанкАми.

Жодних "наступаючих"

Найпоширеніша помилка — вітання "з наступаючою Пасхою". Конструкція "з наступаючим" — це пряма калька з російської. В українській мові правильно казати "з прийдешнім Великоднем".

