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В Україні з’явиться нове свято для військових: "Вони не лише знищують ворога..."

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
День НБС
День НБС. Фото Колаж "Телеграфу"

Захисники демонструють світові силу української інженерної думки, сміливість та здатність України задавати нові стандарти сучасної війни

В Україні з’явиться нове державне свято – День безпілотних систем. Це день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує та проводить важливі операції.

Про це 5 червня у своєму Telegram-каналі розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, саме Україна перша у світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід сил.

Згідно з проектом указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем — днем ​​тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій.

День безпілотних систем
День безпілотних систем. Фото: Юлія Свириденко

"СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Це день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує та проводить операції. Тих, хто запускає і вражає цілі. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА та НРК на передовій і в глибокому тилу ворога, знищує техніку, логістику, штаби та завдає наших далекобійних санкцій на понад тисячу кілометрів углиб території противника", — йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що військові не лише знищують ворога, а й демонструють світові силу української інженерної думки, сміливість та здатність України задавати нові стандарти сучасної війни.

Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем ЗСУ — перший у світі рід Сил, що поєднує всі ключові безпілотні здібності армії: повітряні, наземні та надводні. Створено у 2024 році.

Забезпечують розвідку та коригування, вогневу ураження, логістику, протиповітряну оборону, навчання та розвиток новітніх технологій у сфері безпілотних та роботизованих систем. Підрозділи Групування ССС стабільно перебувають у топі найефективніших БПЛА-підрозділів Української армії. ​​

Командувач СБС — Роберт "Мадяр" Бровді.

Роберт Бровді
Роберт Бровді. Скріншот: сайт НБС

20 червня 2025 року в СБС створили окреме угруповання Сил безпілотних систем, що об’єднало всі частини роду сил та частини з ініціативи "Лінія дронів".

СБС проводять багато масштабних операцій біля Росії. Наприклад, атаки по кораблям та нафтовій інфраструктурі в порту Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга 3 червня або удар по сторожовому кораблю класу "Світлячок" у Криму 4 червня.

Що відомо про СБС
Що відомо про СБС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явиться ще одне офіційне свято.

Теги:
#Свято #Юлія Свириденко #Сили безпілотних систем #Мадяр