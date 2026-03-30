Львів заливатиме дощами 3 дні поспіль: в який саме день прийде справжнє потепління
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зимові речі можуть знадобитися
Погода у Львові на найближчий тиждень обіцяє бути мінливою. Мешканцям міста варто тримати парасолі напоготові, адже сонце рідко радуватиме своїми променями, а дощі стануть частими гостями.
Синоптики сайту sinoptik.ua розповіли, якою буде погода у Львові. "Телеграф" розповість детальніше.
Вже у вівторок, 31 березня, місто накриє хмарність, а денна температура не підніметься вище +7°C при нічних +5°C, причому протягом усього дня можливий дощ.
Коли буде похолодання у Львові
Середа, 1 квітня, стане найхолоднішим днем тижня, адже стовпчики термометрів опустяться до позначки +6°C вдень, а небо залишиться похмурим із високою ймовірністю опадів.
Тепло повернеться у Львів
Ситуація почне поступово змінюватися з четверга, 2 квітня, коли повітря прогріється до +9°C, хоча через підвищену вологість та вітер відчуватиметься значно холодніше.
Робочий тиждень завершиться у п'ятницю, 3 квітня, черговою порцією дощів, проте температурний фон продовжить зростати, досягнувши позначки +10°C.
Справжній весняний прорив львів’яни відчують лише на вихідних, які стануть найприємнішим періодом тижня. У суботу хмари нарешті почнуть розсіюватися, дозволяючи сонцю прогріти місто до +13°C.
5 квітня — найспекотніший день тижня — температура повітря підскочить до +14°C, а опади нарешті припиняться, даруючи містянам ідеальний час для прогулянок.
Раніше "Телеграф" писав, в який день Київ нарешті прогріє сонечко.