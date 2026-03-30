Львов будет заливать дождями 3 дня подряд: в какой день придет настоящее потепление

Зимние вещи могут понадобиться

Погода во Львове на ближайшую неделю обещает меняться. Жителям города стоит держать зонтики наготове, ведь солнце будет редко радовать своими лучами, а дожди станут частыми гостями.

Синоптики сайта sinoptik.ua рассказали, какова погода во Львове. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Уже во вторник, 31 марта, город покроет облачность, а дневная температура не поднимется выше +7°C при ночных +5°C, причем в течение всего дня возможен дождь.

Когда будет похолодание во Львове

Среда, 1 апреля, станет самым холодным днем недели, ведь столбики термометров опустятся до отметки +6°C днем, а небо будет пасмурным с высокой вероятностью осадков.

Тепло вернется во Львов

Ситуация начнет постепенно меняться с четверга, 2 апреля, когда воздух прогреется до +9°C, хотя из-за повышенной влажности и ветра будет ощущаться холоднее.

Рабочая неделя завершится в пятницу, 3 апреля, очередной порцией дождей, однако температурный фон продолжит расти, достигнув отметки +10°C.

Настоящий весенний прорыв львовяне ощутят только в выходные, которые станут самым приятным периодом недели. В субботу облака наконец-то начнут рассеиваться, позволяя солнцу прогреть город до +13°C.

5 апреля – самый жаркий день недели – температура воздуха подскочит до +14°C, а осадки наконец прекратятся, даря горожанам идеальное время для прогулок.

Ранее "Телеграф" писал, в какой день Киев наконец-то прогреет солнышко.